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Число безработных в России уменьшилось
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Число безработных в России уменьшилось на 0,2% за неделю 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Численность безработных граждан в России с 18 по 25 июля снизилась на 0,2% и составляет 695,7 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.
Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ненецком, Чукотском, Ханты-Мансийском автономных округах, республиках Тыва, Марий Эл, Крым, Алтай, Сахалинской, Магаданской и Астраханской областях.
Повышение уровня безработицы произошло в Липецкой, Ленинградской, Тульской, Калужской, Новосибирской, Курской областях, в Севастополе, Республике Калмыкия.
На 25 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 111 554 человека.
Ранее сообщалось, что бизнес в России может получить право увольнять сотрудников из-за утраты доверия.
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Комментарии2  Ещё 5 источников 
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