Кого освободили от взносов за капремонт

Региональные власти получили возможность полностью или частично освобождать от уплаты взносов за капитальный ремонт семьи, в которых проживают неработающие пенсионеры в возрасте от 70 лет и инвалиды I и II группы. Соответствующий закон Владимир Путин подписал 29 июля.

Теперь можно и вместе, и порознь

Действующий с начала 2016 года Федеральный закон «О капитальном ремонте в многоквартирных домах» предполагал, что с собственников жилых и нежилых помещений ежемесячно будет взиматься определённая сумма в счёт будущего капитального ремонта. Но чтобы нововведение не ударило по карманам самых незащищённых слоёв населения, были разработаны и приняты поправки в Жилищный кодекс и в Закон «О социальной защите инвалидов», согласно которым отдельным категориям граждан частично или полностью компенсировалась плата за капремонт.

Практика показала, что не все обстоятельства при этом были учтены. В настоящее время пожилые люди старше 70 лет получают компенсацию в размере 50 процентов стоимости капремонта, а тем, кто достиг 80-летнего возраста, компенсируется 100 процентов. Они имеют право на льготу, если проживают одни или в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров. Инвалиды I и II группы, если они являются собственниками квартиры, также получают 50-процентную льготу.

Однако в том случае, если пожилые льготники старше 70 лет проживают вместе с инвалидами, то они фактически лишаются права воспользоваться компенсацией, предусмотренной законом. Пенсионеры — из-за того, что они перестают считаться одиноко живущими, а инвалиды — потому что они не являются собственниками квартиры и не несут обязанности по уплате взносов на капремонт.

По оценкам экспертов, такая юридическая коллизия вынуждает сегодня около 200 тысяч человек нести неоправданные дополнительные материальные затраты, притом что закон гарантирует освобождение от них.

Закон справедливости

Устранить недоразумение в январе этого года решила группа депутатов Госдумы по главе с членом Комитета палаты по жилищной политике и ЖКХ Михаилом Чернышевым «Единая Россия» ), внёсшая в палату соответствующий законопроект. По мнению разработчиков документа, существующие правовые нестыковки вынуждают граждан совершать «не совсем нормальные действия». Например, чтобы получить льготу по капремонту, пенсионеру приходится куда-то выписывать инвалида, который с ним проживает.

«Мы создаём людям головную боль. Зачем? И сегодня мы эту ситуацию исправляем, чтобы пожилые люди, живущие вместе с инвалидом, не достигшим пенсионного возраста, могли воспользоваться своим правом на льготу», — пояснял ранее «Парламентской газете» автор законопроекта.

С такой логикой депутаты Госдумы согласились. Поправки в Жилищный кодекс были приняты в третьем чтении 12 июля. Совет Федерации также одобрил устраняющее несправедливость предложение, а Президент России Владимир Путин его завизировал 29 июля.

Документ добавляет семьи, в которых совместно проживают неработающие пенсионеры старше 70 лет и инвалиды I или II группы, к категории получателей региональных компенсаций на оплату капремонта в многоквартирном доме. При достижении возраста 70 лет члены таких семей будут получать льготу в размере 50 процентов, а при достижении возраста 80 лет — 100-процентную компенсацию по оплате взносов.

Все расходы регионов на компенсации будут субсидироваться из федерального бюджета. Для реализации инициативы государству понадобится около 300 миллионов рублей, которые в бюджете уже зарезервированы.

По данным Минфина, ежегодно на компенсацию расходов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах гражданам, достигшим 70-80-летнего возраста, из федерального бюджета выделяется почти четыре миллиарда рублей. Данная норма действует во всех регионах России

Куда обращаться за компенсацией

Для получения компенсации по оплате капремонта необходимо собрать все документы, подтверждающие право на получение льготы, затем обратиться в многофункциональный центр обслуживания населения, где заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней. Отправить документы можно и в электронном виде через федеральный портал госуслуг. Кроме того, помочь в получении компенсации могут отделения соцзащиты.

заявление на получение компенсации;



паспорт гражданина РФ;



документ, подтверждающий право на получение льготы;



свидетельство о собственности; квитанция на оплату капитального ремонта;



лицевой счёт; выписка из домовой книги (в отдельных случаях);



документ о коммунальных выплатах за последний месяц;



документы, подтверждающие, что у вас нет задолженности по коммунальным платежам. Какие необходимы документы: