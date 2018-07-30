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Россиянам упростили систему уплаты имущественного налога
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В России упростили систему уплаты имущественного налога 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Теперь можно одновременно перечислить три вида платежей в Федеральное казначейство.
Граждане России смогут перечислять все имущественные налоги одним платежом. Соответствующий закон подписал сегодня президент Владимир Путин, текст документа размещен на официальном сайте правовой информации.
Физлица смогут единовременно уплатить налог на имущество, транспорт и земельный участок. Платеж должен перечисляться по месту жительства или пребывания плательщика или же по месту нахождения его недвижимости.
Нововведение вступит в силу с 2019 года.
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