Россиянам упростили систему уплаты имущественного налога

В России упростили систему уплаты имущественного налога

Теперь можно одновременно перечислить три вида платежей в Федеральное казначейство

Граждане России смогут перечислять все имущественные налоги одним платежом. Соответствующий закон подписал сегодня президент Владимир Путин , текст документа размещен на официальном сайте правовой информации.

Физлица смогут единовременно уплатить налог на имущество, транспорт и земельный участок. Платеж должен перечисляться по месту жительства или пребывания плательщика или же по месту нахождения его недвижимости.

Нововведение вступит в силу с 2019 года.