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Полеты через Москву резко подорожают
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Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве

Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты из-за повышения НДС в Москве 

Ведомости 2 часа назад
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) подсчитала, что повышение НДС на внутренних линиях при полетах через Москву с действующих 10% до 20% приведет к подорожанию билетов по всем направлениям до 10%, пишет газета «Коммерсантъ».
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Льготная ставка НДС в размере 10% была введена в 2015 г. для всех внутренних рейсов (нулевая ставка действует для полетов в Крым до 2019 г. и в Калининград бессрочно), она истекает в 2020 г. В июне правительство также решило обнулить НДС для полетов на Дальний Восток.
Снизить НДС для внутренних рейсов в обход столицы (75% всех рейсов выполняются через Москву) предлагал владелец «Реновы» (в активы группы входят «Аэропорты регионов») Виктор Вексельберг. ФАС предлагает обнулить налог к концу 2020 г. Минтранс также выступает за снижение НДС для внутренних рейсов.
По данным АЭВТ, на фоне обнуления НДС для региональных рейсов для полетов через Москву рассматриваются три сценария: обнуление, сохранение льготной ставки и повышение ее до 20%. По данным источников «Коммерсанта», последний вариант уже предложил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов премьеру Дмитрию Медведеву.
По подсчетам АЭВТ, новые льготы для региональных рейсов обойдутся бюджету в 17 млрд руб., а увеличение НДС для полетов через Москву принесет 37 млрд руб. В результате налоговая нагрузка на авиакомпании вырастет на 20 млрд руб., и перевозчикам придется поднять тарифы по всем направлениям не менее чем на 8–10%. Это приведет к «прямо противоположному эффекту — развитие прямого авиасообщения между регионами замедлится», считает президент АЭВТ Владимир Тасун.
По словам Тасуна, для развития авиакомпаний целесообразно сохранить ставку НДС в 10% для российских рейсов через Москву и обнулить ее для минующих Московский авиационный узел рейсов.
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