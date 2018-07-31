На россиян наседают «черные кредиторы»

Банк России за первое полугодие текущего года выявил в два раза больше «черных кредиторов», чем годом ранее. Регулятор обнаружил 1890 организаций, которые дают населению деньги под проценты, не имея соответствующей лицензии. Чаще всего они маскируются под легальные финансовые институты (например, МФО) хотя в официальном реестре ЦБ не значатся.

Откуда столько?

Дело не в том, что подобные компании плодятся с космической скоростью, уверяют в самом ЦБ, просто их стали лучше искать и чаще находить. «Мы эту работу активизировали на региональном уровне», — заверил глава департамента по противодействию недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях

Этот департамент был создан примерно в середине прошлого года, пояснил «Ридусу» профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков , и к концу декабря успел выявить 1374 нелегальных кредитных организации. В начале 2018 года в Краснодаре начал действовать Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке — хаб, который координирует работу таких отделов по всей стране (они теперь есть во всех семи главных управлениях ЦБ).

В Банке России уверены, что усиление региональной составляющей позволит эффективнее выявлять и пресекать мошеннические схемы на финансовом рынке, поскольку зачастую они зарождаются как раз в регионах и кочуют из одной области в другую.

По словам Юденковва, в 2015 году, когда начали массово закрываться банки, они закрывались на бумаге, но продолжали работать, и обманывали граждан. Одновременно расплодились МФО. Коллекторские и полуколлекторские агентства прессовали должников просто бандитскими методами, выбивая деньги из людей.

«И прокуратора просто обратилась к ЦБ и сказала: вы что творите, разберитесь уже! И вот тогда ЦБ создал ведомство, которое начало выискивать такие организации, которые работают без документов», — вспоминает эксперт.

Отчасти регулятор сам способствовал их росту, добавляет директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков . И здесь вопрос в том, какие цели ставит перед собой Банк России: сделать чистый и прозрачный, но конкурентный рынок, как в США или Германии, или создать что-то другое.

«Любое усиление надзора, а оно очевидно происходит, выталкивает часть участников рынка из легального поля. У нашей власти есть одна слабость: пытаться везде, где можно, организовать монополию. Хотя цели могут быть самые благие, самые хорошие: давайте мы от всяких негодяев зачистим рынок. А эти негодяи уходят в подполье и прекрасно себя там чувствуют, потому что милиция этим не занимается», — отмечает эксперт. Нехватка инструментов и слабость наказания

Как бы то ни было, новое ведомство должно оправдывать свои затраты, продолжает Юденков. И этот вновь созданный центр работает по выявлению не только нелегальных МФО, но и других недобросовестных финансовых схем, по которым у граждан отбирают деньги.

«Они начали работать еще с big date. Проверяется все: данные с биржи, объявления в сети и т. д. Например, вы даете объявление о том, что продаете машину, дачу или квартиру. Вам звонят мошенники и говорят: «Ой, как здорово, мы покупаем, дайте данные своей карточки, мы на нее переведем аванс». Вы даете данные карточки, и с нее вообще все исчезает. Или, наоборот, вам нужен кредит, вы обошли 2−3 банка и получили отказ. И тут вам подставляют какой-то левый банк, но просят оплатить страховку, чтобы вам перевели основную сумму. Вы платите, а дальше ничего», — рассказывает экономист.

ЦБ выявил новую тенденцию, сообщил Лях — привлечение денег граждан в финансовые пирамиды, основанные на псевдоинвестициях в криптоактивы. Причем, если в классические финансовые пирамиды люди в среднем вкладывают по 30−40 тысяч рублей, то в несуществующие криптопроекты — по 80−100 тысяч рублей.

В чем причина такой щедрости? С одной стороны, мошенники действуют все более изощренно, быстро реагируют на любые изменения и разрабатывают «уникальные предложения», пользуясь недостаточной осведомленностью россиян о новых финансовых инструментах.

С другой стороны, официальные финансовые институты не могут предложить гражданам элементарных инструментов, которые позволят заработать легко и просто. Обычный человек, без специального образования, может размещать деньги только на банковских депозитах, или вкладывать их в покупку квартир. Но сегодня оба варианта не блещут высокой доходностью.

«Отсутствие инструментов зарабатывания на финансовых рынках приводит к тому, что у мошенников очень высок соблазн предложить вам заработать. И вы с радостью начинаете играть в их игры, и на каком-то этапе лавочка захлопывается. Это не наша неграмотность, а отсутствие цивилизованного финансового рынка, который сам себя тоже должен контролировать», — говорит Юденков.

Еще одна проблема — достаточно мягкое законодательство. «Черных кредиторов» надо не только выявлять, но и наказывать так, чтобы впредь неповадно было, считает эксперт. Сейчас за работу без лицензии на финансовом рынке полагается штраф в 500 тысяч рублей. ЦБ выступил с инициативой увеличить до 5 млн рублей сумму штрафа для тех, кто вторично пойман на такой незаконной деятельности. Юденков считает, что нужно сразу сажать в тюрьму, как это делают, например, в Англии