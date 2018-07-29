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Жителям Ленинского района Владивостока не повезло больше всех в стране, и вот почему
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Жителям Ленинского района Владивостока не повезло больше всех в стране, и вот почему 

Primpress 41 минуту назад
Фото: Primpress
Жителям Ленинского района Владивостока не повезло больше всех в России по показателю доходности сдаваемого в аренду жилья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на исследование ЦИАН.
Средняя доходность аренды квартир в региональных центрах в настоящее время составляет 6,81%. Это почти на 1 процентный пункт выше, чем средний процент по депозитам (5,98%), но нужно иметь в виду, что реальные затраты арендодателей также включают расходы на выплату налога на недвижимость, а в ряде случае и часть коммунальных платежей.
Наиболее доходное жилье — в Адлерском районе Сочи и в Правобережном округе Липецка. Там средний годовой арендный доход составляет 10,1% от средней цены квартиры.
Наименьшая доходность зафиксирована в Вахитовском районе Казани (4,3%) и Ленинском районе Владивостока (5%). Эти районы входят в группы самых дорогих административных образований в крупнейших городах России. Так, в этих кварталах столицы Татарстана средняя квартира стоит 6,4 млн руб. (4-е место в рейтинге дорогих районов), а в Ленинском районе Владивостока — 5,7 млн руб. (6-е место).
В других районах Владивостока ситуация не намного лучше — в Первореченском доходность жилья составляет 5,2%, в Первомайском — 5,6%, а во Фрунзенском — 5,7%. Самый высокий показатель — в Советском районе (6,0%).
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