Как устроена швейцарская пенсионная система?

Пенсионная система, в том виде, в котором она существует сейчас, заработала в Швейцарии по результатам федерального референдума, который прошел 3 декабря 1972 года. Данная система основана на трех «опорах» или «частях» («Säulen»), каждая из которых решает свои особые задачи. Давайте посмотрим, как развивалась первая «часть» этой системы и что такое базовая государственная пенсионная страховка, основанная на «Законе о страховании по старости и потере кормильца» («AHV»).

Фонд «первой опоры» формируется из солидарных выплат застрахованного и государства. Жить только на одну эту пенсию в Швейцарии невозможно. Если перечислять взносы в «первую опору» в течение максимально возможного срока (44 года для женщин, 45 лет для мужчин), то минимальная пенсионная выплата может составить 1 200 франков или около 70 тыс. рублей в месяц, что для Швейцарии очень мало.

Вторая «опора» или «часть» пенсионной системы складывается из выплат как застрахованного в качестве работника на производстве, так и работодателя. Регулируется эта процедура «Законом о профессиональном страховании» («Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen, — und Invalidenvorsorge»). Взносы по этому режиму платят практически все наемные работники, самозанятое население может делать это в добровольном порядке. Главная цель второй «опоры» — обеспечить людям, выходящим на заслуженный отдых, в сочетании с «первой опорой», привычный достаток, минимально на уровне примерно 60% от последней зарплаты, максимально — до 80%.

Рассчитывается пенсия в рамках «второй опоры» на основе т.н. «преобразовательного коэффициента», который сейчас находится на уровне 6,8% (начиная с 2014 года). Например, накопив на своем пенсионном счету 500 тыс. франков, человек может получить в месяц 2,8 тыс. франков. Это, не забудем, в придачу к выплатам по «первой опоре». Получается примерная пенсия в 4 тыс. франков. Данная сумма находится на уровне фактически действующего в Швейцарии МРОТ, что по местным меркам все-таки весьма скромно.

Третья «опора» швейцарской пенсионной системы является добровольной. Инвестирование в свою пенсию в рамках этой «опоры» можно проводить на основе бесчисленного количества вариантов, предлагаемых своим клиентам ведущими банками страны. В Швейцарии активно используют систему добровольного страхования, поскольку — и это очень важно отметить — она подразумевает существенные налоговые льготы. Эти взносы вычитаются из налогооблагаемой базы, что делает такие вложения очень выгодными. Теоретически, используя все три «опоры», можно заработать себе на пенсию в размере 6 тыс. франков в месяц, что равно хорошему заработку на средней руководящей позиции.