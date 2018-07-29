СерпомПо: Как правительство прячет свои деньги

Анонимный Telegram-канал «СерпомПо» провел анализ имеющихся средств в федеральном бюджете и выяснил, какую сумму правительство скрывает под «иными источниками» вфинансировании дефицита. Оригинальный текст из мессенджера перепечатан на сайте радиостанции «Эхо Москвы»

Авторы канала уточнили, что за 5 месяцев в бюджет поступили 6,9 триллиона рублей, 6,4 триллиона из которых были израсходованы, а в профицит ушло 484 миллиардов. В ходе анализа выяснилось, что в данных имеется статья «источники финансирования дефицита бюджета», которая за пять месяцев этого года составила 1,1 триллиона рублей. Большую часть от суммы — 0,92 триллиона, казначейство, по мнению авторов, спрятало за названием «Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов», указав, что висточниках финансирования дефицита числятся займы и доходы отприватизации. Появившаяся сумма в статье — это сверхдоходы отвысоких нефтяных цен.

«Тесамые доходы, что поабсурдному бюджетному правилу неидут нарасходы, акопятся (нефтяные сверхдоходы, получаемые отцены нефти свыше $40/баррель). Почему они вдруг исчезли издоходов ипоявились втакой хитрой бюджетной статье? Если ненаводить тень наплетень, томинфин должен был быуказать:доходы — 8 триллионов рублей, расходы — 6,4 триллиона рублей, профицит — 1,6 триллиона рублей», — уточнили авторы публикации, добавив, что правительство, пользуясь этой схемой скрывают настоящие суммы.

По словам авторов, все пользуются цифрами минфина забывая оспрятанных имв заначке за5 месяцев. Этих денег хватит чтобы отменить пенсионную реформу совсем.

«Честно показанного профицита федерального бюджета толькозатекущий 2018 год вполне хватит нато, чтобы поднять пенсии как запланировано (повышая ихпо 1000 рублей в месяц раз вгод втечение 6 лет), потратив наэто, как говорил министр Топилин вДуме, 3 триллиона рублей. При этом неповышая возраст выхода напенсию. Заодин текущий год мызаработаем денег на6 будущих. Иэто некакие-то эфемерные прогнозы промировые цены нанефть, тут гадать уже ненадо. Это — реально полученные нашей страной в2018 году деньги (и которые будут наверняка получены доконца года)», — добавили в публикации.