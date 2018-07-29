Отказаться от кредита без штрафа можно будет в течение двух недель

Станет возможным это в том случае, если депутаты одобрят внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о дополнительных гарантиях защиты прав потребителей. Авторы инициативы напоминают, что потребительское кредитование — самый распространенный вид займов в России . Однако зачастую люди, покупая тот или иной товар или услугу, руководствуются эмоциями и сиюминутным желанием. А через день-два приходят к выводу, что прекрасно могут прожить без нового телевизора и без холодильника, и уж тем более без дорогого увлажняющего крема. По закону о защите прав потребителей покупатель может вернуть разонравившийся или оказавшийся бракованным товар в течение двух недель. И продавцы в 99 процентах случаев без проблем примут его обратно. Сложности возникают, если в магазине или салоне человек расплачивался не наличными, а приобретал товар в кредит.

Депутаты хотят дать покупателю право отказаться от кредита, оформленного в местах приобретения товаров

Обращаем внимание: речь идет о заключении кредитного договора на месте продажи товара или услуги. Но займы предоставляют не продавцы, а банки, и они требуют уплатить им проценты за фактическое пользование кредитом.

А некоторые договоры, которые потребители перед подписанием, как правило, не читают, содержат обязанность получателя кредита оплатить штраф, например, в размере одного процента от согласованной сторонами суммы в случае отказа от займа. То есть человека изначально ставят в кабальные условия.

Еще печальнее обстоят дела, когда кредиты навязывают пожилым или очень доверчивым и впечатлительным людям. Как рассказали "Российской газете" Роспотребнадзоре , происходит это, как правило, через предложение посетить бесплатную демонстрацию косметологических услуг (массаж, пилинг, уход за волосами и т.д.) или медицинских процедур. Но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Человеку предлагают заключить договор на предоставление аналогичных услуг в будущем (например, на 40 посещений).

"Подобные договоры часто сознательно заключаются с использованием отвлекающих факторов (шумные, душные помещения, громкая или, напротив, успокаивающая музыка, использование ароматических средств и т.п.), — пояснили в Роспотребнадзоре. — В результате человек не может сосредоточиться, реально оценить нужность предлагаемых товаров и услуг, соотнести их со своими финансовыми возможностями. Договоры по таким сделкам носят сложный и запутанный характер, при этом используются специальные и непонятные потребителю термины". Финальная стоимость предлагаемых услуг может доходить до 200-300 тысяч рублей, потребителя разводят на заключение прямо на месте совершенно не выгодного и не нужного ему кредита.

Как заверяют в Роспотребнадзоре, такие кредитные договоры составляются так, что их очень сложно расторгнуть. Только через суд. Но пока суд да дело, человек будет выплачивать навязанный кредит за ненужную ему услугу.

Учитывая все это, парламентарии и предлагают предоставить потребителю право отказаться от кредита, оформленного в местах оказания услуг или приобретения товаров, без уплаты процентов или штрафов в течение 14 календарных дней.

По мнению вице-президента инвестиционной компании «Регион» Алины Розенцвет, защита прав потребителей, в том числе и финансовых услуг, безусловно важна. Но здесь надо все тщательно продумать и просчитать, чтобы не создать дисбаланса между интересами кредитных организаций и их клиентов. Иначе это может привести к удорожанию услуг банков либо к их отказу предоставлять те или иные кредиты.