Дикая жара не помешала костромичам высказаться о повышении пенсионного возраста

Несмотря на жару, в сквер Юбилейный в Заволжье пришли сотни костромичей.

Как правило, на митингах в Костроме больше всего участников — люди зрелого возраста. В этот раз было и немало молодых людей.

Напомним, в нынешнем варианте подразумевается повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет.

Кстати, в пятницу в Костроме провели встречу, на которую позвали местных депутатов, голосовавших за поддержку концепции пенсионной реформы. Однако никто из этих депутатов не пришел, а на саму встречу собралось лишь 16 человек.

В июле концепцию закона в первом чтении приняла Государственная Дума , власти говорят, что конкретные изменения пенсионного возраста будут обсуждаться осенью — когда законопроект дойдет до второго и третьего чтения.

В ходе митинга собравшиеся костромичи дружно заявили: нынешний вариант пенсионной реформы им совсем не нравится.

Люди стояли на солнцепеке более часа. Люди осудили и правительство, и российских олигархов.

Организаторы призывают костромичей прийти и на следующий митинг — он планируется на сентябрь, когда Госдума продолжит рассматривать закон о пенсионной реформе.