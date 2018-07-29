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Дикая жара не помешала костромичам высказаться о повышении пенсионного возраста
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Дикая жара не помешала костромичам высказаться о повышении пенсионного возраста 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Несмотря на жару, в сквер Юбилейный в Заволжье пришли сотни костромичей.
Как правило, на митингах в Костроме больше всего участников — люди зрелого возраста. В этот раз было и немало молодых людей.
Напомним, в нынешнем варианте подразумевается повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет.
Кстати, в пятницу в Костроме провели встречу, на которую позвали местных депутатов, голосовавших за поддержку концепции пенсионной реформы. Однако никто из этих депутатов не пришел, а на саму встречу собралось лишь 16 человек.
В июле концепцию закона в первом чтении приняла Государственная Дума, власти говорят, что конкретные изменения пенсионного возраста будут обсуждаться осенью — когда законопроект дойдет до второго и третьего чтения.
В ходе митинга собравшиеся костромичи дружно заявили: нынешний вариант пенсионной реформы им совсем не нравится.
Люди стояли на солнцепеке более часа. Люди осудили и правительство, и российских олигархов.
Организаторы призывают костромичей прийти и на следующий митинг — он планируется на сентябрь, когда Госдума продолжит рассматривать закон о пенсионной реформе.
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