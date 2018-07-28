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Саратовский гордеп Василий Артин принял участие в московском митинге против пенсионной реформы
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Саратовский гордеп Василий Артин принял участие в московском митинге против пенсионной реформы 

Свободные новости 45 минут назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 28 июля, депутат Саратовской городской думы от фракции «Единая Россия» Василий Артин принял участие в митинге КПРФ против пенсионной реформы, который прошел в Москве.
По оценкам депутата, в московской акции приняло участие 10-15 тысяч человек. Артин отметил, что шествия и митинги — это конституционное право граждан России.
«Люди не довольны тем, что власть решила решить проблемы чьи-то за счет простых людей, которые всю жизнь свою работали и работали честно, работали официально, чтобы наконец-то выйти на пенсию. Как так получается, что в стране, в которой профицитный бюджет, денег очень много по факту, власть решает решать проблемы чьи-то за счет простых граждан, простых пенсионеров, за счет минимальных пенсий и так очень низких, которые даже ниже, чем в Китае?» — задался вопросом единоросс в своем Instagram.
Напомним, на саратовский митинг против пенсионной реформы сегодня пришел депутат Саратовской городской думы от фракции «Единая Россия» Артем Чеботарев, который также высказался против повышения пенсионного возраста граждан.
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