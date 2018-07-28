Митинги против изменения пенсионного законодательства прошли на юге России

ТАСС , 28 июля. Организованные региональными отделениями КПРФ митинги против внесения изменений в пенсионное законодательство прошли в субботу в ряде регионов Южного федерального округа и Северного Кавказа. Как передают корреспонденты ТАСС из регионов, нарушений общественного порядка в ходе акций не было.

Невинномысске, В городах Ставропольского края Пятигорске , Изобильном и Ставрополе — согласованные митинги, по данным местных властей, собрали в общей сложности менее тысячи участников. Порядка 200 человек пришли на согласованную акцию в Майкопе Адыгея ). «По нашим данным, приняли участие порядка 200 человек. Акция прошла без нарушений общественного порядка», — уточнили ТАСС в МВД республики.

Астрахани в отличие от остальных регионов согласованный митинг прошел не днем, а вечером — в 18:00 по местному времени (17:00 мск). Акция прошла спокойно, сказали ТАСС в правоохранительных органах области.

О пенсионных изменениях

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров, заверяют в правительстве. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.