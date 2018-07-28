Жители регионов Северо-Запада РФ вышли на митинги против повышения пенсионного возраста 

28 июля акции против повышения пенсионного возраста прошли почти по всей стране.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на своих корреспондентов, новгородские областные отделения КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» вмести со своими сторонниками провели митинг у памятника Петру I на набережной реки Гзень в историческом центре Великого Новгорода.
В Псковской области акции против повышения пенсионного возраста прошли сразу в 13 муниципалитетах. Их основным организатором стало региональное отделение КПРФ.
Акция КПРФ также прошла и в Петрозаводске. При этом местная администрация согласовала митинг не в центре города, а в так называемом гайд-парке в пойме реки Лососинка.
На митинг против повышения пенсионного возраста вышли и жители Калининграде. Митинг в Южном парке был согласованным, в нём приняли участие представители областной федерации профсоюзов, КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Патриотов России».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что акции против пенсионного реформы прошли сегодня в Барнауле, Екатеринбурге и других городах страны.
Самое массовое мероприятие состоялось в Москве. По данным полиции, в российской столице на проспекте Сахарова собралось 6,5 тыс. человек.
В свою очередь по информации Белого счётчика на мероприятие против повышения пенсионного возраста в Москве пришли 12 тыс. человек.
Один из организаторов московской акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, в ходе своего выступления на митинге объявил о планах провести в сентябре в ряде российских городов мирные массовые мероприятия протеста против изменений пенсионного законодательства — «марши миллионов».
Напомним, Кабмин в середине июня 2018 года принял решение увеличить в России пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63.
Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, размер пенсии неработающим пенсионерам отныне будет расти на 1000 рублей в год.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект и повышении пенсионного возраста.
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