Жители регионов Северо-Запада РФ вышли на митинги против повышения пенсионного возраста

28 июля акции против повышения пенсионного возраста прошли почти по всей стране.

Псковской области акции против повышения пенсионного возраста прошли сразу в 13 муниципалитетах. Их основным организатором стало региональное отделение КПРФ.

Акция КПРФ также прошла и в Петрозаводске . При этом местная администрация согласовала митинг не в центре города, а в так называемом гайд-парке в пойме реки Лососинка.

На митинг против повышения пенсионного возраста вышли и жители Калининграде . Митинг в Южном парке был согласованным, в нём приняли участие представители областной федерации профсоюзов, КПРФ, ЛДПР , «Справедливой России» и «Патриотов России».

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что акции против пенсионного реформы прошли сегодня в Барнауле Екатеринбурге и других городах страны.

Самое массовое мероприятие состоялось в Москве . По данным полиции, в российской столице на проспекте Сахарова собралось 6,5 тыс. человек.

В свою очередь по информации Белого счётчика на мероприятие против повышения пенсионного возраста в Москве пришли 12 тыс. человек.

Один из организаторов московской акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов , в ходе своего выступления на митинге объявил о планах провести в сентябре в ряде российских городов мирные массовые мероприятия протеста против изменений пенсионного законодательства — «марши миллионов».

Напомним, Кабмин в середине июня 2018 года принял решение увеличить в России пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63.

Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, размер пенсии неработающим пенсионерам отныне будет расти на 1000 рублей в год.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект и повышении пенсионного возраста.