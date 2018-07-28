СФ одобрил закон о страховании вкладов малого бизнеса в банках

МОСКВА , 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы в субботу одобрили закон, распространяющий с 1 января 2019 года систему страхования на денежные средства малых предприятий, в том числе микропредприятий, в банках.

В настоящее время страхованию и возмещению в случае отзыва у банка лицензии подлежат лишь денежные средства, размещенные на счетах (во вкладах) граждан и индивидуальных предпринимателей, в пределах 1,4 миллиона рублей.

Закон распространяет такое страхование на счета (вклады) малых предприятий в банках. При этом предусмотрен механизм, позволяющий обеспечить выплату страхового возмещения таким предприятиям в срок, сопоставимый со сроком осуществления выплат, действующим в отношении граждан.

Перешедшие к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) требования по договорам банковского вклада (депозита) и договорам банковского счета, стороной по которым являются малые предприятия, согласно принятому закону, включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

АСВ для проверки сведений о лицах, уполномоченных действовать по доверенности от имени малых предприятий, сможет запрашивать и получать бесплатно сведения, содержащиеся в едином госреестр юрлиц, в том числе, доступ к которым ограничен. В случае, когда на момент выплаты страхового возмещения малое предприятие признано банкротом, оно будет перечисляться на используемый в ходе конкурсного производства (реализации имущества гражданина) счет должника в установленном АСВ порядке.