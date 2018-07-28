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Орловцы продолжают протестовать против повышения пенсионного возраста
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Орловцы продолжают протестовать против повышения пенсионного возраста 

РИА 57 57 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловской области проходят пикеты против решения значительно повысить пенсионный возраст в Российской Федерации.
К акциям регионального отделения КПРФ присоединились многие граждане из различных уголков субъекта. Люди вышли на улицы с плакатами, критикующими решения федеральных властей. Они возмущены «благодарностью» за поддержку на выборах, шагами «нового» правительства.
Напомним, 19 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Против проголосовали 104 человек, лишь четверть. Согласно документу, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. Реформу хотят начать с января 2019 года и повышать пенсионный возраст постепенно. Шаг объясняют желанием улучшить обеспечение настоящих пенсионеров. При этом статистика показывает, что в Орловской области количество мужчин, которые доживут до обещанного заслуженного отдыха, крайне мало.
Сообщение Орловцы продолжают протестовать против повышения пенсионного возраста появились сначала на РИА 57.
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