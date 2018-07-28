Московская полиция насчитала 6,5 тыс. участников акции против пенсионной реформы

Согласно информации пресс-службы столичного Главка МВД РФ, в митинге против изменений в пенсионное законодательство, который проходил сегодня в центре Москвы , приняли участие 6,5 тыс. человек.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности. Никаких нарушений зафиксировано не было, передаёт агентство «Интерфакс»

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на проспекте Сахарова российской столицы завершился согласованный с местными властями митинг против повышения пенсионного возраста.

В акции принимали участие представители фракции КПРФ , «Левого фронта», объединения Народно-патриотического союза России , движения Социалистическая Альтернатива и активисты по защите прав обманутых дольщиков, Российское социалистическое движение. Некоторые участники собирали подписи в поддержку обманутых дольщиков, раздавали печатные материалы.

Кроме того, собравшиеся принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие защитить пенсионеров, отменить повышение пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу.

Также пришедшие скандировали лозунги с требованием отставки правительства и роспуска Госдумы

Напомним, Кабмин в середине июня 2018 года принял решение увеличить в России пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63.

Реформа будет поэтапной и начнётся с 2019 года. По словам главы правительства Дмитрия Медведева, размер пенсии неработающим пенсионерам отныне будет расти на 1000 рублей в год.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект и повышении пенсионного возраста.