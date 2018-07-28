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Московская полиция насчитала 6,5 тыс. участников акции против пенсионной реформы
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Московская полиция насчитала 6,5 тыс. участников акции против пенсионной реформы 

Свободная пресса 29 минут назад
Согласно информации пресс-службы столичного Главка МВД РФ, в митинге против изменений в пенсионное законодательство, который проходил сегодня в центре Москвы, приняли участие 6,5 тыс. человек.
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности. Никаких нарушений зафиксировано не было, передаёт агентство «Интерфакс».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на проспекте Сахарова российской столицы завершился согласованный с местными властями митинг против повышения пенсионного возраста.
В акции принимали участие представители фракции КПРФ, «Левого фронта», объединения Народно-патриотического союза России, движения Социалистическая Альтернатива и активисты по защите прав обманутых дольщиков, Российское социалистическое движение. Некоторые участники собирали подписи в поддержку обманутых дольщиков, раздавали печатные материалы.
Кроме того, собравшиеся принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие защитить пенсионеров, отменить повышение пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу.
Также пришедшие скандировали лозунги с требованием отставки правительства и роспуска Госдумы.
Напомним, Кабмин в середине июня 2018 года принял решение увеличить в России пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63.
Реформа будет поэтапной и начнётся с 2019 года. По словам главы правительства Дмитрия Медведева, размер пенсии неработающим пенсионерам отныне будет расти на 1000 рублей в год.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект и повышении пенсионного возраста.
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