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Страны АТР признаны небезопасными для использования банковских карт
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Страны АТР признаны небезопасными для использования банковских карт 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Граждане России во время поездок по странам Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки чаще всего становятся жертвами мошенников, похищающих средства с банковских карт. Такое заключение дали специалисты Сбербанка РФ.
Чаще всего кража денег с карты осуществляется при помощи скримминговых устройств для считывания данных. Этот метод очень распространен в странах АТР и Америки, которые еще не перешли на выпуск карт, оснащенных чипом.
Также россияне нередко теряют деньги из-за кражи или утраты банковской карты и пин-кода, пишут «Известия».
Ранее Сбербанк сообщал, что ежегодные убытки России от киберпреступности составляют порядка 650 млрд рублей.
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