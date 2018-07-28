Ещё
«Саровбизнесбанк» даст кредит Ливнам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Саровбизнесбанк» даст кредит Ливнам 

РИА 57 49 минут назад
Фото: РИА 57
ПАО «Саровбизнесбанк» стало победителем электронного аукциона по выбору кредитной организации для предоставления средств городу Ливны Орловской области.
Для финансирования дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств потребовалось 70 млн рублей. За оказание услуг по предоставлению кредита Ливны заплатят 5,25 млн рублей, то есть ставка составляет 7,5%.
ПАО «Саровбизнесбанк » из Нижегородской области. Конкуренцию ему составили «Сбербанк» и «Северный морской путь», но, видимо, предложили менее выгодные условия.
Согласно данным сайта администрации Ливен, в 2018 году город планирует получить около 828 млн рублей доходов, расходы при этом должны составить 838,3 млн рублей.
Сообщение «Саровбизнесбанк» даст кредит Ливнам появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Администрация Орла обещала заплатить «Спецавтобазе» за проделанную работу За пять месяцев орловцы взяли 4,8 млрд рублей ипотеки Обнародованы данные загрязнения водоёмов Орловской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме обрадовали россиян110
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг512
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Сестра обвинила СМИ в «убийстве» Кобзона48
Скандал с госизменой в России получил развитие72
Видео
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
03:05
Путин присоединился к крестному ходу
Общество
01:12
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение
Армия Войска
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
00:40
Сестра обвинила СМИ в «убийстве» Кобзона
Шоу-бизнес
00:40
Кобзон впал в кому
Шоу-бизнес
01:18
РПЦ выдвинула обвинение Константинополю
Общество
02:34
В Госдуме обрадовали россиян
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение