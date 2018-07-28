ПАО «Саровбизнесбанк» стало победителем электронного аукциона по выбору кредитной организации для предоставления средств городу Ливны Орловской области.
Для финансирования дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств потребовалось 70 млн рублей. За оказание услуг по предоставлению кредита Ливны заплатят 5,25 млн рублей, то есть ставка составляет 7,5%.
ПАО «Саровбизнесбанк » из Нижегородской области. Конкуренцию ему составили «Сбербанк» и «Северный морской путь», но, видимо, предложили менее выгодные условия.
Согласно данным сайта администрации Ливен, в 2018 году город планирует получить около 828 млн рублей доходов, расходы при этом должны составить 838,3 млн рублей.
Сообщение «Саровбизнесбанк» даст кредит Ливнам появились сначала на РИА 57.