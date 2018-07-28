В Краснодаре сотни людей вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

Краснодар . 28 июля — Новая Кубань. КПРФ организовала в краевой столице митинг против повышения пенсионного возраста, поднятия налогов и цен на бензин.

— Все проведенные до настоящего времени опросы населения на эту тему показывают, что граждане России выступают резко против инициатив Правительства. КПРФ как политическая партия, выступающая от имени своих избирателей, также категорически против повышения пенсионного возраста и роста налогов. Мы считаем, что декларируемые причины пенсионной реформы не имеют ни экономического, ни социального, ни политического обоснования, — говорилось в сообщении партии.

Мероприятие было заранее согласовано с мэрией города. На протестную акцию в парк Чистяковская роща, по разным данным, пришли от тысячи до 5 тысяч людей. Как сообщают очевидцы, среди митингующих не только жители Краснодара, но приезжие из других районов Кубани. В руках у многих активистов таблички с различными надписями: «Внукам — бабушек, бабушкам — пенсию», « ПФР , верни деньги», «Нет-пенсий — нет налогов». Судя по другим транспарантам, в митинге также участвуют обманутые дольщики.

Впервые о необходимости повысить пенсионный возраст в России заговорили 14 июля, в день открытия ЧМ-2018. Госдума 19 июля приняла законопроект в первом чтении. На следующий день президент Владимир Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу. Накануне стало известно, что ЦИК отказал КПРФ в проведении референдума о повышении пенсионного возраста.

Пенсионная реформа предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию: для мужчин — до 65 лет, для женщин — до 63. Инициатива вызвала волну негодования в обществе, 1 июля во многих городах, в том числе Краснодаре, прошли протестные мероприятия.