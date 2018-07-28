Ещё
Совфед утвердил закон о регистрации автомобилей у дилеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совфед утвердил закон о регистрации автомобилей у дилеров 

Пятый канал 22 минуты назад
Фото: Пятый канал
Совет Федерации одобрил принятый Госдумой 25 июля одобрил заседании закон, разрешающий регистрацию новых автомобилей без посещения ГИБДД — у официальных дилеров. Автоинспекция будет только назначать номер, а изготовить его можно булет самостоятельно. Фирму, которые смогут это делать будут внесены в специальный реестр, а предельные тарифы для них установит ФАС.
Ожидается, что после подписания закона президентом РФ, он вступит в силу в 2019 году.
Ранее сообщалось, что проект этого закона был внесен в Государственную Думу еще в 2011 году и принят в первом чтении спустя два года. С тех пор его дорабатывали и приняли во втором и третьем чтении на этой неделе. Автоэксперт и журналист Игорь Моржаретто в интервью Пятому каналу высказал мнение, что нововведение, безусловно, сделает приятнее жизнь и автовладельцев, и дилеров, однако главное, чтобы норма была корректно регламентирована.
Пятый канал: последние новости
Валентина Матвиенко: Пенсия гарантирована гражданам России Авиабилеты в России неизбежно подорожают 61 российский регион положительно воспринял повышение пенсионного возраста
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это чудовищное преступление»56
Мигранты неожиданно высадились на нудистском пляже17
В Госдуме обрадовали россиян150
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг566
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением65
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Мигранты неожиданно высадились на нудистском пляже
В мире
03:05
Путин присоединился к крестному ходу
Общество
01:12
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение
Армия Войска
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение