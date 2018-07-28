Совфед утвердил закон о регистрации автомобилей у дилеров 

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой 25 июля одобрил заседании закон, разрешающий регистрацию новых автомобилей без посещения ГИБДД — у официальных дилеров. Автоинспекция будет только назначать номер, а изготовить его можно булет самостоятельно. Фирму, которые смогут это делать будут внесены в специальный реестр, а предельные тарифы для них установит ФАС.
Ожидается, что после подписания закона президентом РФ, он вступит в силу в 2019 году.
Ранее сообщалось, что проект этого закона был внесен в Государственную Думу еще в 2011 году и принят в первом чтении спустя два года. С тех пор его дорабатывали и приняли во втором и третьем чтении на этой неделе. Автоэксперт и журналист Игорь Моржаретто в интервью Пятому каналу высказал мнение, что нововведение, безусловно, сделает приятнее жизнь и автовладельцев, и дилеров, однако главное, чтобы норма была корректно регламентирована.