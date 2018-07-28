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Сбербанк назвал небезопасные для использования банковских карт страны
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Сбербанк назвал небезопасные для использования банковских карт страны 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
По мнению представителей банка, это объясняется тем, что многие страны в этих частях мира не используют карты с чипом — микропроцессором. «Как раз в них и происходит большинство случаев компрометации карт», — цитирует экспертов банка РИА Новости.
Чаще всего деньги крадут с помощью скимминговых устройств, которые считывают данные о карте во время ее использования. Обычно воровство данных происходит в небольших торговых точках или в банкоматах. Безопаснее всего магазины крупных торговых сетей.
Также нередко россияне теряют карты и пин-коды. Этим также пользуются злоумышленники.
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