Мария Шукшина отреагировала на повышение пенсий

Актриса Мария Шукшина поделилась с подписчиками своим мнением по поводу пенсионной реформы.

Шукшина заметила, что русская женщина, в отличие от западной, хорошо знает, чем будет заниматься на пенсии. Именно в это время она сможет наконец-то уделить внимание внукам. В российском менталитете семья помогает молодежи «до смерти», потому что никто не бросает «своих».

Изменения, которые приняли в правительстве, подрывают семейную преемственность, нарушают близость поколений, а также духовную составляющую. На Западе каждый человек «сам за себя», а в России бабушки и дедушки всегда будут помогать внукам, но из-за того, что пенсия отодвигается на 8 лет, у людей уже не будет той энергии и сил.

Шукшина посоветовала правительству ровняться на Запад не только в вопросах повышения возраста, но и социальной помощи. Актриса заметила, что в случае смерти одного из супругов на Западе его пенсия выплачивается другому супругу. В России же деньги уходят государству. Кроме того, на Западе деньги, уходящие в Пенсионный фонд, индексируются, что позволяет сохранить нормальную сумму.

Актриса добавила, что это — только ее точка зрения, с которой можно соглашаться или нет.