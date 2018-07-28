Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС до 20%

Сегодня, 28 июля, Совет Федерации одобрил законопроект о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, сообщает «Интерфакс»

«Документ также устанавливает на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% — свыше установленной предельной величины», — передает издание.