Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС до 20% 

Сегодня, 28 июля, Совет Федерации одобрил законопроект о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, сообщает «Интерфакс».
«Документ также устанавливает на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% — свыше установленной предельной величины», — передает издание.
Напомним, Государственная дума РФ приняла законопроект в третьем чтении 24 июля.
Теперь законопроект должен подписать президент Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 января 2019 года.