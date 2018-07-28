Тысяча разгневанных новосибирцев собралась возле ГПНТБ

Сегодня, 28 июля, в Новосибирске проходит очередной митинг против повышения пенсионного возраста — огромная толпа с плакатами и лозунгами вышла на площадку перед ГПНТБ.

Акция протеста началась в 11:00. По наблюдениям корреспондента НГС, к этому времени на площади Пименова собралось около тысячи человек.

«Правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По статистике уже сейчас до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% мужчин. Для мужчин, появившихся на свет в 1963-1964 годах, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 64,44 года. Это значит, что большая часть этого поколения, скорее всего, просто не доживет до пенсионных выплат. Женщины, появившиеся на свет в начале 70-х годов, находятся в чуть лучшем положении: они смогут прожить на пенсии около 10 лет — ожидаемая продолжительность жизни первого женского «пореформенного» поколения 1971-1972 годов рождения — 73,6 года. Митинги и пикеты по всей стране стали ответом на действия правительства», — говорится в заявлении организаторов сегодняшнего митинга.

Организаторы добавили, что намерены добиваться всенародного референдума о возрасте выхода на пенсию.

В Новосибирске акции протеста против повышения пенсионного возраста проходят с начала лета. Последний митинг состоялся два дня назад в парке «Городское начало»: на него собралось около 300 человек.