Ещё
Тысяча разгневанных новосибирцев собралась возле ГПНТБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тысяча разгневанных новосибирцев собралась возле ГПНТБ 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 28 июля, в Новосибирске проходит очередной митинг против повышения пенсионного возраста — огромная толпа с плакатами и лозунгами вышла на площадку перед ГПНТБ.
Акция протеста началась в 11:00. По наблюдениям корреспондента НГС, к этому времени на площади Пименова собралось около тысячи человек.
«Правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По статистике уже сейчас до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% мужчин. Для мужчин, появившихся на свет в 1963-1964 годах, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 64,44 года. Это значит, что большая часть этого поколения, скорее всего, просто не доживет до пенсионных выплат. Женщины, появившиеся на свет в начале 70-х годов, находятся в чуть лучшем положении: они смогут прожить на пенсии около 10 лет — ожидаемая продолжительность жизни первого женского «пореформенного» поколения 1971-1972 годов рождения — 73,6 года. Митинги и пикеты по всей стране стали ответом на действия правительства», — говорится в заявлении организаторов сегодняшнего митинга.
Организаторы добавили, что намерены добиваться всенародного референдума о возрасте выхода на пенсию.
В Новосибирске акции протеста против повышения пенсионного возраста проходят с начала лета. Последний митинг состоялся два дня назад в парке «Городское начало»: на него собралось около 300 человек.
Законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, Госдума приняла в первом чтении 19 июля — среди голосовавших за него были и депутаты, представляющие Новосибирскую область.
ngs.ru: последние новости
Живём взаймы: у новосибирцев вырос интерес к кредитным картам Взойдёт кровавая Луна: новосибирцы смогут увидеть самое долгое лунное затмение за 100 лет Началась церемония прощания с разбившимся в Новосибирске пилотом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачникам вновь усложнили жизнь60
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы38
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину326
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко281
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1140
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение