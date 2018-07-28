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В Сибири и на Дальнем Востоке прошли митинги против пенсионных изменений
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В Госдуме обрадовали россиян

В Сибири и на Дальнем Востоке прошли митинги против пенсионных изменений 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
В городах Сибири и Дальнего Востока прошли митинги против повышения пенсионного возраста, организованные КПРФ.
В Новосибирске участники акции потребовали отставки правительства РФ и роспуска Госдумы. А во Владивостоке недовольные россияне призвали остановить рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе до его обсуждения на общероссийском референдуме.
В СМИ пишут, что некоторых митингах принимали участие более двух тысяч человек. Однако, судя по фото с мероприятий, цифры, скорее всего, сильно завышены.
По данным МВД, на митинг против повышения пенсионного возраста в Петропавловске-Камчатском вышли всего 200 граждан, а в Омске — 650.
Ранее адвокат Виолетта Волкова сообщила в интервью «Ридусу», что желание КПРФ провести в России референдум по вопросу повышения пенсионного возраста не имеет под собой юридической почвы.
«У КПРФ очень много хороших юристов. И если бы коммунисты с ними бы посоветовались, им бы сказали, что в законе прямо прописано, что вопросы, отнесенные к определенным органам государственной власти, решать с помощью референдума нельзя», — говорит Волкова.
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