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Госстат Украины назвал сумму задолженности по выплате зарплаты
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Госстат Украины назвал сумму задолженности по выплате зарплаты 

Газета.Ru 15 минут назад
Государственная служба статистики Украины назвала сумму задолженности по выплате заработной платы в стране, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что долг по зарплате на Украине к июлю 2018 года достиг отметки в 2,723 млрд гривен.
По данным ведомства, в июне сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 11% и к 1 июля составила 1,566 млрд грн.
Наибольший рост долгов по зарплате в минувшем месяце зафиксирован в Волынской области — 50,2%. Наименьший показатель в Киеве — 4,1%.
При этом задолженность по заработной плате в июне 2018 сократилась в Винницкой области на 20,7%, а в Ривненской — на 8,5%. Также она уменьшилась в Николаевской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях.
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