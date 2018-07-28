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Россия и Сербия разделили обязанности по выплате пенсий
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Россия и Сербия разделили обязанности по выплате пенсий 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Россияне, проживающие в Сербии, и живущие в России сербы будут получать пенсии и ряд социальных выплат. Соответствующий федеральный закон о ратификации договора с Сербией о соцобеспечении вступил в силу 30 июля. Договор между Москвой и Белградом был подписан 19 декабря 2017 года в Москве.
В документе оговорены условия по выплате страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также о выплатах за счёт средств пенсионных накоплений, социальных пенсиях. Также соглашение предусматривает единовременные или ежемесячные выплаты в связи с профессиональными заболеваниями и несчастными случаями на производстве, а также пособия на погребение. В документе прописано, что каждая сторона исчисляет размер пенсии, соответствующий страховому стажу, который был приобретён на её территории, в соответствии с положениями своего законодательства, при этом Россия также будет учитывать стаж, приобретённый на территории РСФСР. Договор будет распространять своё действие на граждан России и Сербии, членов их семей, которые проживают на территории одной из договаривающихся сторон. Кроме того, под действие документа подпадут беженцы, на которых распространяется действие законодательства двух стран.
В случае переезда получателя пенсии и (или) пособия на постоянное место жительства в третье государство выплата назначенных пенсии и (или) пособия по его выбору будет продолжать осуществляться договаривающейся стороной, ее назначившей, либо на территории этой договаривающейся стороны, либо переводиться на территорию другой договаривающейся стороны. Порядок обращения за установлением и выплатой пенсий и (или) пособий будет определён административным соглашением по применению договора. Перевод пенсий и пособий на территорию другой договаривающейся стороны будет осуществляться один раз в квартал после поступления документа, подтверждающего факт нахождения в живых, по месяц выдачи названного документа включительно с учётом доплаты за прошедшее время, но не более чем за период, предусмотренный законодательством, регламентирующим выплату пенсии и пособий за прошедшее время.
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