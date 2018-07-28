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В России изменятся правила начисления налога на имущество физлиц
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В России изменятся правила начисления налога на имущество физлиц 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Ежегодное исчисление имущественных налогов по кадастровой стоимости будет расти не более чем на 10%. Такой коэффициент будет распространён только на регионы с коэффициентом 0,6.
Автором законодательной инициативы выступила группа депутатов Государственной Думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным.
Документом вводится правило, согласно которому на территориях, где суммы платежа исчисляются с коэффициентом 0,6%, будет ограничен ежегодный рост имущественного налога до 10%.
Кроме того, появляется возможность пропорционального определения фискальной базы по налогу на имущество юридических и физических лиц в случае изменения характеристик недвижимых объектов в течение налогового периода.
Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 28 июля.
В пояснительной записке отмечается, что согласно действующему законодательству, ежегодно на 20% увеличивается сумма платежа за недвижимость, рассчитанную по кадастровой стоимости, что приводит к постоянному увеличению налогового давления на граждан.
В случае одобрения, новые правила будут применяться уже в этом году при исчислении налога за 2017 год на территории 28 регионов. В 36 регионов, где налог за прошлый год исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, порядок исчисления налога в 2018 года останется прежним.
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