С 1 января 2019 года тариф страховых взносов установят в размере 22% 

Тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет установлен в размере 22% с с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% — сверх предельной величины. Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть на последнем пленарном заседании весенней сессии.
Поправки в Закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и ряд других правовых актов правительство внесло в Госдуму в июне 2018 года. Согласно документу, временный тариф на страховые взносы в размере 22 процентов станет постоянным. Сейчас основной тариф взноса в Пенсионный фонд установлен на уровне 26 процентов, однако по этому тарифу взносы ещё никто не платил, поскольку на период до 2020 года действует временный пониженный тариф — 22 процента в пределах установленного лимита базы и 10 процентов для доходов выше этого предела.
В целях снижения фискальной нагрузки на плательщика авторы документа предлагают временный тариф сделать постоянным. При этом дефицит Пенсионного фонда РФ будет, как и сейчас, в полном объеме компенсирован за счет средств федерального бюджета, отметил первый вице-премьер Антон Силуанов, представляя документ в правительстве.