Россиян могут избавить от важного налога

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Налог на движимое имущество могут отменить с 2019 года 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России предлагают отменить налог на движимое имущество и сроки проведения камеральных проверок предприятий. Соответствующие изменения в Налоговый Кодекс разработаны депутатам Госдумы в рамках донастройки налогового законодательства.
Закон, который Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 28 июля, предлагает внести ряд изменений, которые до этого обсуждались с бизнес-сообществом. На развитие промышленности направлено предложение отменить с 1 января 2019 года налог на движимое имущество. Также закон сужает налоговый контроль за трансфертным ценообразованием, сокращает сроки камеральных проверок с 3 до 2 лет, вводит изменения в порядок подтверждения права по применению нулевой ставки НДС. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам одобрил закон на заседании 23 июля.
Госдума приняла закон в третьем чтении 18 июля. При обсуждения инициативы глава думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что в законе речь идёт не только о снижении административной нагрузки на бизнес, но и о гарантиях защиты бизнеса во взаимодействии с налоговыми органами.
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