Что бы могло произойти, если бы референдум состоялся? Комментарий Михаила Сафонова

Решение ЦИК ожидаемое. Депутаты поставили вопрос: согласны ли вы с тем, чтобы пенсионный возраст не повышали? Но в реальности люди бы отвечали совсем на другой вопрос: готовы ли вы отказаться от дополнительных денег после достижения 55 или 60 лет? Потому что людей волнуют те самые 14 тысяч ежемесячной средней пенсии, которые они несколько лет не будут получать. Но кто же откажется от денег? Разве что Кудрин с Силуановым.

Предположим, референдум бы состоялся. Граждане совершенно точно сказали бы «нет» повышению. Пенсионеров в России становится больше, работающих — меньше. Доходы пенсионного фонда — это определенная сумма, которую перечисляют работающие. Если не повышать возраст, государство и дальше бы делило эту сумму на количество пенсионеров. Иными словами, не хотите повышения возраста — значит, пенсия будет просто уменьшаться, и главное, чем дальше — тем заметнее.

Все, возраст менять не будем. Но возраст — это не деньги. Про деньги, кстати, вопрос на референдум выносить нельзя не только по закону, но и по здравому смыслу. Вопрос денег все равно будут решать правительство и Дума , и вариантов решения все того же уравнения у них масса.

Есть советский опыт, и он не только о достойных пенсиях. В СССР работающим пенсионерам пенсию платили не в полном объеме. Есть европейский опыт, и он тоже не только о достойных пенсиях. В Европе с пенсий платят налоги, например в Германии , причем неважно, государственная эта пенсия или частная. Подоходный налог там начинается с 14%. Да, в ЕС выплаты куда больше, чем в России, но высокие цены, коммуналка, налоги, причем не только подоходный, страховки — и от условной полторы тысячи евро остается уже не так много. Значит ли это, что там такой же уровень жизни, как в России? Конечно, нет. И работающие, и неработающие пенсионеры в Европе живут лучше. Но там принято всю жизнь копить на пенсию, и нет льгот. Вот цитата с русскоязычного форума во все той же Германии: «Вопрос: какие льготы имеют пенсионеры? Ответ: скидки на билеты в театр и бассейн». Если бы прошел референдум, в России тоже бы порезали льготы.

ЦИК справедливо признал некорректной саму формулировку вопроса от коммунистов . «Не повышать пенсионный возраст» — значит, не повышать никогда. А если растет продолжительность жизни? Пусть не растет? В конце 80-х возраст дожития, то есть средний срок жизни на пенсии, у мужчин был почти 15 лет. Потом, конечно, резко упал, но сейчас он больше 16 лет. Почему-то многие восприняли, что повышение пенсионного возраста — это то, что произойдет прямо завтра. Для мужчин реформа закончится через десять лет, для женщин — через 16. К этому сроку, если не произойдет какой-то катастрофы, возраст дожития еще увеличится. Если он будет расти такими темпами, как сейчас, то для мужчин после повышения ничего не изменится: они точно так же будут жить на пенсии в среднем 16 лет.

Только правительство почему-то не объяснило все это людям — просто топорно объявили, что пенсионный возраст повышают. Варианты, как объяснить смысл происходящего, все еще есть, и, может быть, правительству стоит об этом подумать до осени. Например, напрямую увязать повышение пенсионного возраста с ростом средней продолжительности жизни, чтобы дистанция между ними не сокращалась. То есть привязать этот процесс к объективным показателям, с которыми невозможно спорить. А пока, как объяснили, так граждане и поняли: опять отбирают последние деньги.