Фонд соцстраха выдал 2,5 млрд рублей пособий жителям Приамурья по проекту «Прямые выплаты»

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июля. / ТАСС /. Почти 2,5 млрд рублей пособий выплатил Фонд соцстраха жителям Амурской области в рамках проекта «Прямые выплаты», реализуемого с июля прошлого года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального отделения организации в Приамурье.

"За год было выплачено 238 тыс. пособий на сумму около 2,5 млрд рублей", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что новая система, на которую перешел фонд соцстраха в Амурской области, подразумевает выплату пособия напрямую гражданину, минуя бухгалтерию организации, где он трудится. Это касается как выплат по больничным листам, так и пособий по уходу за ребенком.

"За год наибольшее число выплат — это пособия по временной нетрудоспособности, на которые пришлось более миллиарда рублей", — продолжили в региональном отделении фонда. Еще почти 746 млн рублей — это пособия по уходу за ребенком.

В организации уверены, что переход на новую систему выплат позволил сократить финансовую нагрузку на работодателей, а также стал дополнительной мерой соцзащиты для граждан, получение пособий которыми никак не зависит от финансового положения работодателя. Так, за год работникам 17 предприятий, находящимся в состоянии банкротства, выплачено 291 пособие на сумму более 3,3 млн рублей.