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Средняя зарплата жителей Владивостока выросла на 12,1%
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Средняя зарплата жителей Владивостока выросла на 12,1% 

Rambler News Service 1 час назад
Размер средней заработной платы жителей Владивостока вырос за январь-май текущего года на 12,1% в годовом выражении — до 54,8 тыс. руб., пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Приморскстат.
Наиболее высокие зарплаты у жителей Владивостока, которые работают в сфере рыболовства, производства автотранспортных средств, производства пара и горячей воды, электроэнергии, в исследовании конъюнктуры рынка и изучении общественного мнения, в финансовой и страховой деятельности.
Совокупная сумма долгов, которую задолжали работодатели жителям Владивостока, составляет 383,4 млн руб.
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