Средняя зарплата жителей Владивостока выросла на 12,1%

Размер средней заработной платы жителей Владивостока вырос за январь-май текущего года на 12,1% в годовом выражении — до 54,8 тыс. руб., пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Приморскстат.

Наиболее высокие зарплаты у жителей Владивостока, которые работают в сфере рыболовства, производства автотранспортных средств, производства пара и горячей воды, электроэнергии, в исследовании конъюнктуры рынка и изучении общественного мнения, в финансовой и страховой деятельности.

Совокупная сумма долгов, которую задолжали работодатели жителям Владивостока, составляет 383,4 млн руб.