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Имущество костромских должников на полмиллиарда продадут
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Имущество костромских должников на полмиллиарда продадут 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
За первое полугодие 2018 года костромским должникам вернули арестованное имущество на сумму более 5 миллионов рублей. Жители региона поспешили погасить долги, чтобы не расставаться с нажитыми вещами, сообщает управление ФССП по Костромской области.
Должники сами реализовали имущество на сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей.
Это показывает, что именно арест имущества остается наиболее действенной мерой воздействия на злостных неплательщиков. За полгода приставы составили 1 тысячу 371 акт описи и ареста объектов недвижимости, автомобилей, специальной и бытовой техники. На реализацию передано арестованное имущество должников на сумму 457 миллионов рублей, принудительно реализовано на сумму 31 миллионов рублей. Взыскателям передано 79 миллионов рублей.
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