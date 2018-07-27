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Врачи Псковской области в среднем зарабатывают почти 50 тысяч рублей
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Врачи Псковской области в среднем зарабатывают почти 50 тысяч рублей 

Псковская губерния 1 час назад
Врачи Псковской области по итогам первого полугодия 2018 года в среднем зарабатывают 48 293 рубля. Об этом сообщает Псковстат. В государственных медицинских учреждениях псковичи в среднем зарабатывают 49 091 рубля, в муниципальных — 48 244 рубля. Отметим, самая высокая средняя зарплата у врачей Порховского района — 57 117 рублей. Ещё 50 212 рублей зарабатывают врачи в Островском районе. В Пскове и Великих Луках врачи в среднем зарабатывают 49 686 и 48 587 рублей соответственно. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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