Рязанские профсоюзы вышли на митинг против повышения пенсионного возраста 

26 июля Рязанский областной союз организаций профсоюзов провел митинг против повышения пенсионного возраста.
Перед входом в Центральный парк культуры и отдыха по улице Братиславской собрались несколько десятков членов профсоюзных организаций, которые выразили недовольство по поводу грядущей пенсионной реформы.
Напомним, депутаты Рязанской областной Думы, а также Уполномоченный по защите прав человека Рязанской области Наталья Епихина поддержали повышение пенсионного возраста. А депутат Государственной Думы РФ от Рязанского региона Андрей Макаров объяснил, почему необходимо повысить пенсионный возраст.