Рязанские профсоюзы вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

26 июля Рязанский областной союз организаций профсоюзов провел митинг против повышения пенсионного возраста.

Перед входом в Центральный парк культуры и отдыха по улице Братиславской собрались несколько десятков членов профсоюзных организаций, которые выразили недовольство по поводу грядущей пенсионной реформы.