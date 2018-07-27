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Рязанские профсоюзы вышли на митинг против повышения пенсионного возраста
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Рязанские профсоюзы вышли на митинг против повышения пенсионного возраста 

АиФ Рязань 1 час назад
26 июля Рязанский областной союз организаций профсоюзов провел митинг против повышения пенсионного возраста.
Перед входом в Центральный парк культуры и отдыха по улице Братиславской собрались несколько десятков членов профсоюзных организаций, которые выразили недовольство по поводу грядущей пенсионной реформы.
Напомним, депутаты Рязанской областной Думы, а также Уполномоченный по защите прав человека Рязанской области Наталья Епихина поддержали повышение пенсионного возраста. А депутат Государственной Думы РФ от Рязанского региона Андрей Макаров объяснил, почему необходимо повысить пенсионный возраст.
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