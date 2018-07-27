Проспект Сахарова перекроют в выходные

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Проспект Сахарова перекроют 28 и 29 июля в связи с митингами 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
Движение в районе проспекта Сахарова будет ограничено 28 и 29 июля в связи с проведением митингов против изменений в пенсионной системе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Полное перекрытие на улице Маши Порываевой от ул. Каланчевская до Докучаева пер., на проспекте Академика Сахарова от Докучаева пер. до Садового кольца в период с 11:00 до 15:00 28 июля и с 11:00 до 16:00 29 июля", — говорится в сообщении.
Кроме того, ограничение движения по одной полосе вводится на проспекте Академика Сахарова в районе дома 9 в период с 06:00 до 11:00 28 и 29 июля.
Проведение двух митингов против изменений в пенсионной системе запланировано на проспекте Академика Сахарова 28 и 29 июля. К участию в мероприятиях в каждый из двух дней заявлено до 10 тыс. человек.
Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.
Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.
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