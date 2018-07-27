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Банк «Русский Стандарт» обновил программу лояльности по картам для путешественников
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Банк «Русский Стандарт» обновил программу лояльности по картам для путешественников 

Банки.ру 30 минут назад
Теперь баллы по программе рассчитываются в процентах от суммы расходов по карте. Так, например, за повседневные покупки держатель карты RSB Travel Platinum получает 2% от суммы повседневной покупки, а по карте RSB Travel Black ее владельцу начисляется 2,5% (ранее 1 балл начислялся за каждые 25 и 20 рублей соответственно от суммы покупок). Повышенные баллы в размере до 10% в зависимости от категории карты начисляются за покупки на портале travel.rsb.ru. Также изменился курс конвертации баллов в рубли. Теперь он составляет 1 балл=1 рубль (до этого — 1 балл= 0,5 рубля). Распоряжаться накопленной суммой можно уже по достижении 3 000 баллов (прежде эта сумма равнялась 2 000 баллов) на бонусном счете и при покупке от 1 000 рублей. Максимальная сумма начисления баллов составляет 10 000 баллов в месяц по карте RSB Travel Platinum и 15 000 баллов по карте RSB Travel Black.
«Необходимо отметить, что изменение схемы начисления и списания баллов не скажется на конечном финансовом результате, т.е. в рублях доход клиента не изменится. А вот стартовая сумма для использования накопленных баллов выросла. Теперь чтобы накопить такое количество баллов необходимо примерно в три раза увеличить сумму повседневных покупок», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
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