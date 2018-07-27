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Проект выходных и праздничных дней в 2019 году
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Проект выходных и праздничных дней в 2019 году
РИАМО
48 минут назад
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Фото:
РИАМО
Предполагается, что в следующем году россиян ждут 26 праздничных дней. Смотрите в инфографике
Регионального информационного агентства Московской области
(РИАМО), когда именно россияне будут отдыхать в 2019 году.
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