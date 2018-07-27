Ещё
Проект выходных и праздничных дней в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект выходных и праздничных дней в 2019 году 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Предполагается, что в следующем году россиян ждут 26 праздничных дней. Смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО), когда именно россияне будут отдыхать в 2019 году.
РИАМО: последние новости
Закон о замене военных кафедр на учебные центры приняли в Госдуме Федерация независимых профсоюзов России подготовила предложения по пенсионной реформе Утилизационный сбор на велосипеды могут ввести в РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен133
Тысячи крымчан подозревают в измене родине89
ЦБ принял решение по ключевой ставке21
СМИ узнали о подготовке нового удара США85
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»120
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
00:40
Кобзон находится в реанимации
Шоу-бизнес
00:38
«Дом-2» защитят топлес-акцией
Шоу-бизнес Другое
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
00:43
Тысячи крымчан подозревают в измене родине
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение