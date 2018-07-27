ОП Крыма направит в ГД предложения по изменениям пенсионной системы

Крым. СИМФЕРОПОЛЬ , 27 июл — РИА Новости Общественная палата РК передаст депутатам Госдумы от Крыма предложения по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Соответствующее решение принято на заседании ОП Республики в Симферополе в четверг.

"Тот, кто читал майские указы (президента России Владимира Путина — ред.), знает, что там сказано совершенно четко, однозначно, что правительстао должно принять меры для того, чтобы пенсионное обеспечение было на уровне не менее 40% от существующей заработной платы. Очевидно, для того, чтобы претворить в жизнь эти президентские предначертания, правительство задумалось над вопросом реформы пенсионной системы", — предположил глава ОП Крыма Григорий Иоффе

Он рассказал, что около 2-3 недель назад аппарат Общественной палаты Крыма разослал членам ОП проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», чтобы общественники могли внести по нему свои предложения.

"Мы сгруппировали все эти предложения. Не вносили туда никаких поправок, не отбрасывали в сторону. И передадим в соответствии с договором-соглашением между Общественной палатой и депутатами Государственной Думы от Крыма депутатам ГД, для того чтобы они использовали эти материалы во время второго и третьего чтения закона. Они их передадут в соответствующие органы Государственной Думы, созданные специально для проведения второго и третьего чтения", — пояснил глава ОП Крыма.

Ранее указанный законопроект поддержал Госсовет Республики.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве в первом чтении. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, комитет ГД по труду и соцполитике принял решение продлить срок обсуждения поправок к документу с 18 августа до 24 сентября.

Документ предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Этот процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Переходный период для мужчин будет в промежутке между 2019 и 2028 годами, для женщин — с 2019 по 2034 год. Первыми изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Эти граждане получат право выйти на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения выйдут на пенсию в 2022 году в возрасте 62 лет и 57 лет. В 65 лет в 2028 году на пенсию выйдут мужчины 1963 года рождения. В 63 года — в 2034 году — на пенсию выйдут женщины 1971 года рождения. Также в качестве компенсации кабмин предлагает предусмотреть для всех, кто имеет большой стаж (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин), возможность выйти на пенсию на два года раньше установленной границы.