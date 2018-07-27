Союз вкладчиков опубликовал открытое письмо Вячеславу Володину

В документе вкладчики заявляют, что регулятор противодействует парламентскому расследованию, а на протокольное поручение Госдумы руководители Банка России умышленно предоставили депутатам недостоверную информацию.

По мнению членов Союза вкладчиков России, принятие решения о восстановлении статуса кредитной организации и реструктурировании долга ПАО БАНК «ЮГРА» перед ГК «АСВ», составляющего практически половину всех выплат Агентства за 2017 год, позволит избежать необоснованных убытков в бюджете страны на 172,5 млрд рублей и финансовых потерь 34 700 гражданам России по непокрытым страховыми возмещениями частям вкладов.

«Мы не понимаем, почему ЦБ не может поддержать план собственников «Югры», который сэкономит государству 172 млрд рублей?», — отметил в комментарии для BFM председатель Союза вкладчиков Николай Николаев

В письме указано, что «такое решение может быть принято Председателем Банка России Набиуллиной Э. С. по любому из многочисленных обращений к ней акционеров Банка (27.07.2017, 8.11.2017, 20.11.2017, 28.11.2017, 10.04.2018, 3.05.2018, 16.05.2018) и принятии одного из предложенных ими планов финансового оздоровления». При этом, по мнению вкладчиков, ЦБ в лице Набиуллиной «предпринимает все усилия по недопущению принятие такого решения, даже вопреки здравому смыслу».