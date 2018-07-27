Игорный бизнес принёс бюджету Белгородской области 4 млн рублей за полугодие 

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Белгородской области за первые шесть месяцев 2018 года составила более 4 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области. Согласно отчёту об исполнении консолидированного бюджета, на 1 июля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 4,14 млн рублей. В июне казна региона получила от игорного бизнеса 790 тыс. рублей.
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