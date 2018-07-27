Ещё
Игорный бизнес принёс бюджету Белгородской области 4 млн рублей за полугодие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игорный бизнес принёс бюджету Белгородской области 4 млн рублей за полугодие 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Белгородской области за первые шесть месяцев 2018 года составила более 4 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области. Согласно отчёту об исполнении консолидированного бюджета, на 1 июля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 4,14 млн рублей. В июне казна региона получила от игорного бизнеса 790 тыс. рублей.
Сообщество «Чемпионат. Ставки» «ВКонтакте»
Чемпионат.com: последние новости
Касильяс: не верю, что человек был на Луне Папарацци опубликовали пикантное фото Шараповой с бойфрендом Следующим соперником Дениса Зыкова станет Райко Сантана Мартинез
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»120
Кобзон находится в реанимации101
В Крыму рассказали о крахе Макаревича134
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий712
СМИ узнали о подготовке нового удара США78
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение