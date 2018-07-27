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Мурманская область сохранила умеренную долговую нагрузку бюджета при росте расходов
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Мурманская область сохранила умеренную долговую нагрузку бюджета при росте расходов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Северпост
МУРМАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Госдолг Мурманской области в первом полугодии удалось сохранить на умеренном уровне. Как сообщила в пятницу на заседании облправительства министр финансов области Елена Дягилева, по итогам полугодия он составил 21 млрд рублей.
"Государственный долг Мурманской области по состоянию на 1 июля составил 21 млрд рублей, что соответствует умеренной долговой нагрузке", — сказала министр.
При этом она отметила рост расходов бюджета региона. За шесть месяцев текущего года они составили 30,7 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Дягилева отметила, что рост расходов обусловлен в первую очередь ростом заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с майскими указами, индексацией оплаты труда бюджетников, а также с решением Конституционного суда, изменившим подход к расчету МРОТ для районов Крайнего Севера. Также растут расходы на возмещение убытков ресурсоснабжающим организациям, на обязательное медицинское страхование неработающего населения Мурманской области, на социальные выплаты населению.
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