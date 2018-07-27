Мурманская область сохранила умеренную долговую нагрузку бюджета при росте расходов

МУРМАНСК , 27 июля. / ТАСС /. Госдолг Мурманской области в первом полугодии удалось сохранить на умеренном уровне. Как сообщила в пятницу на заседании облправительства министр финансов области Елена Дягилева, по итогам полугодия он составил 21 млрд рублей.

"Государственный долг Мурманской области по состоянию на 1 июля составил 21 млрд рублей, что соответствует умеренной долговой нагрузке", — сказала министр.

При этом она отметила рост расходов бюджета региона. За шесть месяцев текущего года они составили 30,7 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Дягилева отметила, что рост расходов обусловлен в первую очередь ростом заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с майскими указами, индексацией оплаты труда бюджетников, а также с решением Конституционного суда, изменившим подход к расчету МРОТ для районов Крайнего Севера. Также растут расходы на возмещение убытков ресурсоснабжающим организациям, на обязательное медицинское страхование неработающего населения Мурманской области, на социальные выплаты населению.