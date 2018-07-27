Приставы будут направлять на работу исполнительный лист от 100 тысяч рублей 

Сумма задолженности, при которой ФССП направляет исполнительный документ на работу или в другую организацию, выплачивающую деньги должнику, увеличится с 25 тысяч рублей до 100 тысяч. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Законопроект внесён Правительством РФ. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
Инициатива предлагает учитывать, что на сегодня подобные постановления составляют значительную часть работы судебных приставов-исполнителей, и затраты труда на долги меньше 100 тысяч рублей неоправданны.
Кроме того, взыскателю зачастую удобнее и быстрее самому предъявить исполнительный документ работодателю должника, говорится в пояснительной записке.