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Приставы будут направлять на работу исполнительный лист от 100 тысяч рублей
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Приставы будут направлять на работу исполнительный лист от 100 тысяч рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сумма задолженности, при которой ФССП направляет исполнительный документ на работу или в другую организацию, выплачивающую деньги должнику, увеличится с 25 тысяч рублей до 100 тысяч. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Законопроект внесён Правительством РФ. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
Инициатива предлагает учитывать, что на сегодня подобные постановления составляют значительную часть работы судебных приставов-исполнителей, и затраты труда на долги меньше 100 тысяч рублей неоправданны.
Кроме того, взыскателю зачастую удобнее и быстрее самому предъявить исполнительный документ работодателю должника, говорится в пояснительной записке.
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