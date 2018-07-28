В центре Москвы проходит акция КПРФ против пенсионных изменений

МОСКВА , 28 июля. / ТАСС /. Акция КПРФ против повышения пенсионного возраста проходит в центре Москвы. Короткое шествие по улице Маши Порываевой до проспекта Сахарова возглавил лидер КПРФ Геннадий Зюганов , передает корреспондент ТАСС.

В акции, кроме активистов КПРФ, принимают участие представители профсоюзов, входящих в Конфедерацию труда России , движения «Левый фронт» и других организаций левой направленности.

19 июля Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе. Он предполагает, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, направят на повышение доходов пенсионеров, заверяют в правительстве. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.