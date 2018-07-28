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В акции против повышения пенсионного возраста в центре Москвы участвовало 6,5 тыс. человек
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В акции против повышения пенсионного возраста в центре Москвы участвовало 6,5 тыс. человек 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: KM.RU
В центре Москвы прошла акция КПРФ против повышения пенсионного возраста. Нарушений общественного порядка во время митинга не зафиксировано, в акции приняли участие 6,5 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
На проспекте Академика Сахарова запланировано проведение двух митингов против изменений в пенсионной системе — 28 и 29 июля. К участию в мероприятиях в каждый из двух дней заявлено до 10 тыс. человек.
В акции, кроме активистов КПРФ, принимали участие представители профсоюзов, входящих в Конфедерацию труда России, движения «Левый фронт» и других организаций левой направленности.
19 июля Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.
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