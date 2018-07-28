В акции против повышения пенсионного возраста в центре Москвы участвовало 6,5 тыс. человек

РФ. В центре Москвы прошла акция КПРФ против повышения пенсионного возраста. Нарушений общественного порядка во время митинга не зафиксировано, в акции приняли участие 6,5 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД

На проспекте Академика Сахарова запланировано проведение двух митингов против изменений в пенсионной системе — 28 и 29 июля. К участию в мероприятиях в каждый из двух дней заявлено до 10 тыс. человек.

В акции, кроме активистов КПРФ, принимали участие представители профсоюзов, входящих в Конфедерацию труда России, движения «Левый фронт» и других организаций левой направленности.