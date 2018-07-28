Митинги против пенсионных изменений прошли в Самаре и Казани без нарушений

ТАСС , 28 июля. Согласованные митинги против пенсионных изменений прошли в субботу в Самаре Казани , по данным полиции, нарушений общественного порядка не выявлено. В Самаре акция, организованная областным отделением КПРФ , состоялась в сквере «Родина» в Промышленном районе города. «Сотрудники Главного управления МВД России по Самарской области обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности мероприятия, прошедшего в Промышленном районе Самары. За все время проведения митинга его посетили около 400 человек. Нарушений общественного порядка не допущено», — отметили в пресс-службе управления МВД по региону. Пресс-служба МВД по Татарстану сообщила, что аналогичная акция прошла в субботу в сквере Карима Тинчурина в Казани. Количество участников в ведомстве не уточняют. Пенсионные изменения Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября. Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров, заверяют в правительстве. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей. Президент России Владимир Путин ранее рассказал о своем отношении к законопроекту о повышении пенсионного возраста. По словам главы государства, этот вопрос является чувствительным для большого количества граждан страны. Он отметил, что, проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть «надует» граждан и предложил посмотреть, как будет проходить дискуссия, учитывая все нюансы. Путин заявил, что намерен послушать все точки зрения по поводу данного законопроекта.