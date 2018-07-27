В ОНФ предложили возвращать часть страховой премии при досрочном погашении кредита

Общероссийский народный фронт (ОНФ) внёс в Госдуму законопроект, направленный на усиление защиты прав заемщиков, в частности, предлагается предоставить заемщикам право на возврат части страховой премии при досрочном погашении кредита, сообщила пресс-служба ведомства.

«Подготовленные экспертами ОНФ поправки в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» решают эту проблему, предоставляя заёмщику право на возврат части страховой премии при досрочном погашении кредита», — говорится в сообщении.

Также законом предусматривается возможность отказа заемщика от договора страхования в течении двух недель с момента его заключения. Отмечается, что предлагаемая мера будет распространяться как на договоры индивидуального страхования, так и на договоры коллективного страхования.

В ОНФ напомнили, что по действующему законодательству страховые компании не обязаны возвращать гражданам часть уплаченной ими страховой премии при досрочном погашении кредита — в случае досрочного погашения кредита клиент продолжает оплачивать страховую услугу.