Sostav и агентство Pro-Vision Communications запускают калькулятор пенсионного возраста пиарщика 

Повышение пенсионного возраста — едва ли не главный инфоповод 2018 года. Впрочем, PR-специалистам не привыкать к сдвигам дедлайнов. А что такое пенсия, как не очередной дедлайн?
Возраст выхода на пенсию, который считали константой, оказался переменной. B Pro-Vision решили пойти дальше и предложили пиарщикам самим решить, когда завершать профессиональную карьеру. А в качестве подсказки разработали калькулятор, который рассчитывает пенсионный возраст исходя из стиля работы PR-специалиста. Все как в жизни: предусмотрены и льготы «за вредность», и бонусы за переработки.
Владимир Виноградов, сопредседатель комитета по развитию, взаимодействию с отраслевыми ассоциациями и новым членам АКОС: У экспертов пока нет единого мнения о том, как повышение пенсионного возраста скажется на отрасли. К тому же буква закона вновь может измениться, и ориентироваться исключительно на правовые нормы не стоит. Для многих PR — не только профессия, но и призвание. А пиарщик по призванию не имеет формального «срока годности».