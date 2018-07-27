Sostav и агентство Pro-Vision Communications запускают калькулятор пенсионного возраста пиарщика

Повышение пенсионного возраста — едва ли не главный инфоповод 2018 года. Впрочем, PR-специалистам не привыкать к сдвигам дедлайнов. А что такое пенсия, как не очередной дедлайн?

Возраст выхода на пенсию, который считали константой, оказался переменной. B Pro-Vision решили пойти дальше и предложили пиарщикам самим решить, когда завершать профессиональную карьеру. А в качестве подсказки разработали калькулятор, который рассчитывает пенсионный возраст исходя из стиля работы PR-специалиста. Все как в жизни: предусмотрены и льготы «за вредность», и бонусы за переработки.