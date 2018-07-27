Ещё
Sostav и агентство Pro-Vision Communications запускают калькулятор пенсионного возраста пиарщика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Sostav и агентство Pro-Vision Communications запускают калькулятор пенсионного возраста пиарщика 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Повышение пенсионного возраста — едва ли не главный инфоповод 2018 года. Впрочем, PR-специалистам не привыкать к сдвигам дедлайнов. А что такое пенсия, как не очередной дедлайн?
Возраст выхода на пенсию, который считали константой, оказался переменной. B Pro-Vision решили пойти дальше и предложили пиарщикам самим решить, когда завершать профессиональную карьеру. А в качестве подсказки разработали калькулятор, который рассчитывает пенсионный возраст исходя из стиля работы PR-специалиста. Все как в жизни: предусмотрены и льготы «за вредность», и бонусы за переработки.
Владимир Виноградов, сопредседатель комитета по развитию, взаимодействию с отраслевыми ассоциациями и новым членам АКОС: У экспертов пока нет единого мнения о том, как повышение пенсионного возраста скажется на отрасли. К тому же буква закона вновь может измениться, и ориентироваться исключительно на правовые нормы не стоит. Для многих PR — не только профессия, но и призвание. А пиарщик по призванию не имеет формального «срока годности».
Sostav.ru: последние новости
Французское торговое представительство нашло способ остаться в России Руководство регионов будет отвечать недовольным гражданам в соцсетях «Тинькофф Банк» уволил 20 сотрудников за нарушение этических норм
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»120
Кобзон находится в реанимации101
В Крыму рассказали о крахе Макаревича134
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий712
СМИ узнали о подготовке нового удара США78
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение