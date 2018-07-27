В девяти странах мира идет изменение пенсионной системы

Казахстан, Латвия Эстония, Литва, Германия, Швеция и Государства — соседи РФ — находятся на пороге изменений возраста выхода на пенсию. Азербайджан Австрия сейчас обсуждают пенсионную систему так же, как и Россия.

Отметим, что в перечисленных государствах возраст выхода на заслуженный отдых уже выше 60 лет для женщин и мужчин. В России сейчас выходят на пенсию в 55 и 60 соответственно. В соседних Литве, Латвии и Эстонии пенсионный возраст предлагается сделать единым — 65 лет. В Швеции увеличить его хотят до 75 лет.

«Для меня это неоднозначный вопрос. Все бывшие советские республики давно это сделали. Я посмотрел по Азербайджану, у них мужчины выходят на пенсию в 63 года, женщины — в 59, к 2027 г. они планируют довести возраст выхода на пенсию для всех до 65 лет. Аргументация — снижение числа работников. Мое личное мнение: пенсионный возраст надо увеличивать, но нужно расширить список профессий для досрочного выхода, отрегулировать каждый момент, а не так, как это нам предлагают сейчас. И, конечно, нельзя так резко это делать. Особенно в отношении женщин. Вместо того, чтобы создавать для женщины условия для рождения и воспитания детей, мы думаем, как ее заставить дольше работать», — считает заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Рзаев.

В России пенсионная реформа предполагает поэтапное увеличение до 65 лет — для мужчин, до 60 — для женщин. Эта возрастная планка ниже, чем во многих государствах мира, включая Великобританию , Германию и Италию

Изменения связаны со снижением трудоспособного населения и увеличением продолжительности жизни. По прогнозу Минздрава РФ , к 2030 году россияне в среднем будут жить до 80 лет. С 2000 года этот показатель вырос на 7 лет, сейчас находится на отметке 72,4 года.